22 августа в Челябинской области пройдет телемарафон «Все для Победы!»

ОТВ и Народный фронт объявляют сбор средств для бойцов спецоперации

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В Челябинской области объявляется большой сбор средств для помощи бойцам специальной военной операции. 22 августа, в День флага России, в эфире телеканала ОТВ пройдет марафон «Все для Победы!». Это второй совместный проект ОТВ и Народного фронта, в ходе которого зрители смогут отправить средства для поддержки южноуральских военных.

С семи утра и до полуночи 22 августа в эфире телеканала на сайте 1obl.tv в разделе «Эфир» зрителей ждут специальные репортажи из зоны спецоперации, встречи с гостями, участниками боевых действий и волонтерами.

«В течение всего дня в эфире ОТВ будут гости, которые расскажут, зачем нужна гуманитарная помощь бойцам, что уже сделано и в чем еще нуждаются наши добровольцы и мобилизованные. Будут показаны специальные репортажи с Донбасса, интервью с героями СВО, документальный фильм о легендарной челябинской танковой бригаде времен Великой Отечественной войны. Все это будет сопровождать Qr-код, по которому вы можете оказать посильную помощь нашим ребятам на передовой», — отметила заместитель генерального директора медиахолдинга «Первый областной» Оксана Шевченко.







Телемарафон начнется с программы «Наше утро», его гости — участники СВО, предприниматели, которые отправляют гумпомощь. Также зрители «Нашего утра» смогут увидеть включения из пунктов помощи бойцам.

Затем зрителей телеканала ждут специальные репортажи и тематические программы. Журналист ОТВ Алина Ануфриева познакомилась с ребятами, которые прошли боевые действия и столкнулись с посттравматическим стрессовым расстройством.

В своем репортаже она узнает, как его лечить и, главное, есть ли шанс на нормальную жизнь у людей, которые столкнулись лицом к лицу со своими страхами?

В специальном репортаже «Первые» журналисты телеканала расскажут о первой добровольческой танковой части страны. Тогда впервые бригаду собирали из добровольцев, и впервые на танки складывался народ.

В честь 96-й танковой бригады стоят памятники в Челябинской, Курской, Воронежской, Белгородской и Липецкой областях. В Липецкой о ней не только знают, но и бережно хранят о ней память вместе с уникальными документами о бойцах бригады. На территории современной Липецкой области 96-я танковая бригада приняла свое боевое крещение. Именно туда и отправилась съемочная группа.





Репортер Марианна Лысенко отправилась в зону СВО, чтобы доставить гуманитарный груз нашим солдатам. Она увидела, как живут южноуральские бойцы, медики и мирные жители Донбасса.

Фильм Ольги Гаврилюк «Герои в тени» — о самом «закрытом» специальном подразделении страны. Именно СОБР выполняет самый сложный и опасный этап полицейской работы: обезвреживает вооруженных террористов и спасает заложников.

Новый проект телеканала ОТВ «Свои герои» — это встречи с южноуральскими бойцами, которые пришли в короткий отпуск на родную землю и готовы отправиться в командировку вновь. В эфире они расскажут о военных буднях и о том, как важно получать приветы от родных и земляков.

Средства, собранные в ходе телемарафона на спецсчет акции «Все для Победы!», будут поступать с помощью QR-кода.