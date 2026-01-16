В Челябинской области 19 педагогов стали «земскими учителями»

Все они прошли конкурсный отбор и получили право на единовременную выплату

В Челябинской области, как и в других регионах России, завершился конкурсный отбор в рамках федеральной программы «Земский учитель». Вакансии 2025 года были закрыты.

«Как отметил наш президент Владимир Путин, „образование, его доступность и качество являются ключевым фактором, основой долгосрочного успеха развития России“. Для обеспечения равного доступа к образованию и привлечения учителей в малые города и села в рамках нацпроекта „Молодежь и дети“ реализуется федеральная программа „Земский учитель“. По итогам конкурсных отборов 2025 года все вакансии были заполнены, из федерального бюджета на эти цели выделено почти 600 миллионов рублей. В текущем году количество мест и средств на программу увеличилось вдвое — до 1216 вакансий и более 1,18 миллиарда рублей. Благодарю всех „земских учителей“ за решение изменить свою жизнь, переехать и заняться столь важной работой — обучением наших детей»,— подчеркнул заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Благодаря программе учителя отправляются работать в небольшие населенные пункты. На Южном Урале 19 педагогов прошли конкурсный отбор программы, среди них 8 — выпускники вузов прошлого года. Они будут обучать ребят математике, физике, информатике, истории, обществознанию, русскому языку и литературе, английскому, физической культуре, а также вести предметы в начальных классах.

Единовременная выплата — 1 миллион рублей. Педагоги могут направить эту сумму на любые цели.

В России к концу 2025 года по всем вакансиям в рамках программы были заключены трудовые договоры и произведены выплаты. Первые 260 «земских учителей» начали преподавать 1 сентября. В следующем году программа будет продолжена.