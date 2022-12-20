В Челябинской области 18 школ полностью закрыли на карантин по ОРВИ и гриппу

Образовательный процесс приостановлен в некоторых классах в 29 школах

В Челябинской области эпидемический порог по уровню заболеваемости ОРВИ выше в 2,5 раза. Обстановка оценивается как эпидемическая. В связи с высокой заболеваемостью в регионе полностью закрыли 18 школ, сообщили в пресс-центре управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области.

«По состоянию на 19 декабря образовательный процесс приостановлен в 878 классах 29 общеобразовательных организаций, полностью приостановили образовательный процесс 18 школ. Решение о приостановлении учебного процесса принимается руководством организации, осуществляющей образовательную деятельность», — сообщили в Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, на этой неделе уровень заболеваемости ОРВИ выше на 20,8% по сравнению с прошлой неделей. Увеличение числа больных наблюдается во всех возрастных группах: на 26,6% — среди взрослых, на 8,2% — среди школьников, на 10,5% — среди детей от 3 до 6 лет и на 4,9% — среди детей до трех лет.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало о том, что нагрузка на педиатров в Челябинской области возросла в пять раз.