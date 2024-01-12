В Челябинской области 14 автомобилей вызволили из снежного плена

Спасено 22 человека, в том числе трое детей

На юге Челябинской области 12 января во время сильной метели 13 легковых автомобилей и одна пассажирская «Газель» попали в снежный плен. Их вызволяли сотрудники МЧС и работники добровольной пожарной команды поселка Калининского, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Инцидент произошел на трассе Бреды — Кизильское. Машины отбуксировали, в них находились 22 человека, в том числе три ребенка. Дорогу уже привели в проезжее состояние.

В МЧС напомнили, что в Челябинской области продлили штормовое предупреждение о предстоящих метелях на 13 января. Госавтоинспекция региона рекомендует автомобилистам воздержаться от поездок.