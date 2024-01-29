В Челябинской области 100 семей получат медали «За любовь и верность»

Награда вручается семьям, которые прожили в браке 40 и более лет

По инициативе губернатора Алексея Текслера по случаю 90‑летнего юбилея Челябинской области увеличат количество семей, награждаемых медалью «За любовь и верность». В 2024 году награду получат не 70, а 100 южноуральских семей, сообщила председатель Государственного комитета по делам ЗАГС в Челябинской области Людмила Рерих.

«Такие медали чеканит Московский монетный двор по заказу Фонда социально-культурных инициатив. Выпускают по 70 медалей на регион. В этом году губернатор Алексей Текслер попросил увеличить количество медалей для Челябинской области к 90‑летию региона», — заявила Людмила Рерих.

В День семьи, любви и верности 8 июля медали «За любовь и верность» получат сразу сто семей, проживающих на Южном Урале.

По словам Людмилы Рерих, награда носит заявительный характер. Чтобы семью наградили, нужно до апреля подать заявку на награждение в ЗАГС. Сделать это могут сами супруги либо их близкие.

Напомним, награда вручается семьям, которые прожили в браке 40 и более лет.

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