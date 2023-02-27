В челябинской исправительной колонии отпраздновали Масленицу

Мероприятие прошло с конкурсами, танцами и блинами

Накануне в исправительной колонии № 5 в Челябинске отпраздновали Масленицу — с конкурсами, блинами и, конечно же, сожжением чучела. Также на празднике состоялась выставка поделок, созданных осужденными, сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области.

«Праздничная программа была очень яркой и насыщенной и включала конкурсы, частушки, хороводы и, конечно же, традиционное угощение — аппетитные блинчики, которые можно было съесть вприкуску с вишневым вареньем и ароматным горячим чаем. В этом году в столовой колонии испекли 800 блинов и разделили их на половинки, чтобы хватило полакомиться всем»,— рассказали в региональном ГУФСИН.

Также осужденные устроили зажигательный танцевальный флешмоб и выставку, на которой можно было увидеть поделки, созданные мастерицами из кружка декоративно-прикладного творчества.

В завершение на территории колонии сожгли чучело.

В ГУФСИН по Челябинской области уточнили, что мероприятие было подготовлено администрацией ИК в рамках воспитательный работы с осужденными.

В минувшее воскресенье Масленицу отпраздновали и в Челябинске. Смотрите, как это было, в нашем фоторепортаже.