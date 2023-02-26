Как в Челябинске отметили Масленицу — фоторепортаж

Праздник прошел в пяти городских парках и садах

Сегодня, 26 февраля, жители Челябинска шумно отпраздновали Масленицу. Самые массовые гулянья прошли в Центральном парке им. Гагарина. Там побывал и фотокорреспондент ИА «Первое областное», запечатлев народные забавы, танцы и, конечно же, сжигание чучела.

Основные мероприятия в парке начались с 12:00. На главную сцену вышли артисты в русских народных костюмах и начали развлекать собравшихся песнями и плясками. Не обошлось и без сказочных персонажей.







Пока одни наслаждались зрелищным выступлением талантливых танцоров и певцов, другие участвовали в традиционных масленичных забавах. И взрослые, и дети принимали участие в перетягивании каната, боях мешками. Кто-то пытался поднять гирю в несколько десятков килограммов, а кто-то — взобраться на масленичный столб, чтобы забрать оттуда подарки.









Ближе к концу праздника проголодавшиеся гости отправились лакомиться главным угощением праздника — блинами. Их подавали с самыми разными начинками.





Кульминацией праздника стало сжигание чучела. Несмотря на ветреную погоду, от этого обряда решили не отказываться. Несколько тысяч человек завороженно наблюдали за тем, как горит девица в красном платье.







Кстати, весна уже на пороге: в понедельник, 27 февраля, в Челябинской области потеплеет до +4 градусов и пройдут дожди. При этом южноуральцев предупредили о штормовом ветре и обильных снегопадах в некоторых районах.