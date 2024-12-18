В Челябинской агломерации обновили 380 автобусов, троллейбусов и трамваев в 2024 году

Продолжается работа над повышением вместимости общественного транспорта

В 2024 году для Челябинской агломерации приобрели 60 трамваев, 50 троллейбусов и 270 автобусов, большая часть из которых средней вместимости. Замминистра дорожного хозяйства и транспорта региона Александр Егоров в своем телеграм-канале уточнил, что такого обновления не было более 10 лет.

Он рассказал, что транспорт закупался на областные деньги и средства, которые выделяли региону в рамках различных федеральных программ, а Челябинская область приняла участие во всех подобных программах. Кроме того, некоторые перевозчики покупали автобусы в лизинг.

«Одной из задач этого года было запустить масштабное обновление автобусов именно среднего класса с низким полом и кондиционерами, валидаторами и единой ливреей. Данная задача успешно решена»,— сообщил Александр Егоров, уточнив, что в этом году было приобретено 142 средних автобуса.

Решена была и другая задача — приоритетное обновление электротранспорта.

«Уже можно сказать, что с 1 января 2025 года в Челябинске будет самый молодой выпуск по трамваям и троллейбусам в стране!»— добавил он.

В ближайшие несколько лет в Челябинской области обновят еще порядка 1800 автобусов, троллейбусов и трамваев. Транспорт будут приобретать в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни».