В челябинском вузе открыли центр инклюзивного образования

Он будет подстраивать учебный процесс под возможности инвалидов

Центр инклюзивного образования открыли в Южно-Уральском государственном университете. Это пространство для людей с ограниченными возможностями здоровья, которые желают получить высшее образование, сообщает пресс-служба вуза. Центр инклюзивного образования будет координировать учебный процесс с учетом индивидуальных особенностей каждого студента. Помимо этого, специалисты центра займутся подготовкой преподавательского состава, а также дальнейшим трудоустройством выпускников.

В торжественной церемонии открытия центра принимали участие президент ЮУрГУ Александр Шестаков и уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко.

«Каждый человек независимо от состояния здоровья должен иметь возможность получить знания и профессиональные навыки, в полной мере реализовать свои таланты. На сегодняшний день в Челябинской области более двухсот тысяч инвалидов. Благодаря таким проектам комфортные, равные условия для получения образования доступны для всех желающих», — подчеркнула Юлия Сударенко.

Также было подписано соглашение о сотрудничестве между ЮУрГУ и Всероссийским обществом глухих и слепых.

Ранее власти области заявили, что инклюзивное образование должно прийти в техникумы и вузы.