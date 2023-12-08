Инклюзивное образование организуют в техникумах Челябинской области

А потом — и в вузах

В Челябинской области развивается система инклюзивного образования. Вслед за детскими садами и школами особенных детей начнут обучать техникумы региона, заявила и. о. министра образования Челябинской области Елена Коузова.

Особенные студенты будут учиться в основном потоке учащихся, но при этом им выделят тьюторов. Необходимых сопровождающих специалистов подготовит Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет.

Также предполагается, что особенные ребята получат возможность наряду со здоровыми сверстниками посещать занятия в вузах.

Учиться дети-инвалиды смогут по тем направлениям, которые дадут им возможность получить профессию для жизни.