В челябинском поселке выявили незаконную свалку со строительным мусором и останками животных

Материалы проверки передадут в управление Россельхознадзора региона

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Жители Челябинской области сообщили о незаконной свалке отходов в районе поселка Смолино. Неизвестные свозят туда строительный мусор и отработанные автомобильные шины. По данному факту специалисты регионального Минэкологии провели проверку.

«Ведутся контрольно-надзорные мероприятия. Также на месте были обнаружены останки животного происхождения», — сообщили в пресс-службе министерства экологии Челябинской области.

Материалы по данному факту передадут в Управление Россельхознадзора по Челябинской области для проведения проверки. Виновных лиц привлекут к ответственности, свалку будет необходимо устранить.

В Челябинской области ликвидируют 500 несанкционированных свалок. Из областного бюджета на эти цели уже выделили около 65 миллионов рублей.

