В Челябинском онкоцентре впервые выполнили сложнейшую костнопластическую операцию

Пациентам с опухолями костей больше не нужно ездить в столицу

В областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины впервые успешно провели операцию по удалению опухоли мягких тканей голени с прорастанием в большеберцовую кость и последующей пластикой дефекта. Раньше пациентов с такой проблемой направляли в федеральные медицинские центры, расположенные в Москве и Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ЧОКЦОиЯМ.

К медикам обратилась 72-летняя жительница Магнитогорска. Женщина жаловалась на шишку, которая выросла на ноге. После обследований в онкоцентре выявили злокачественную опухоль размером четыре сантиметра, которая из мягких тканей проросла в кость.



«В ходе операции мы удалили опухоль мягких тканей и пораженный участок большеберцовой кости. Для восстановления костного дефекта мы использовали аутотрансплантат — фрагмент кости, взятый из крыла правой подвздошной кости. Эта техника позволила сохранить функцию ноги и не нарушила целостность тазового кольца, пациентка может самостоятельно передвигаться», — рассказал врач-онколог отделения опухолей кожи, костей и мягких тканей ЧОКЦОиЯМ Дмитрий Кровяков.

Операция прошла успешно.

«До сих пор пациенты с опухолями, вовлекающими в процесс кость, направлялись в федеральные центры. Резекция части кости с аутопластикой — технически сложное вмешательство, требующее высокой квалификации хирурга. Теперь такие операции доступны и в нашем центре», — отметил заведующий отделением опухолей кожи, костей и мягких тканей ЧОКЦОиЯМ Сергей Пашевич.

