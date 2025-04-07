Горячая линия для онкобольных открыта в Челябинской области

Операторы принимают вопросы по льготным лекарствам

Минздрав Челябинской области и областной онкоцентр запустили многоканальный телефон доверия для поддержки пациентов, проходящих лечение от онкологических заболеваний, сообщает пресс-служба клиники.

Начиная с 7 апреля жители региона могут получить консультацию по вопросам лекарственного обеспечения, позвонив по номеру +7 (351) 214-88-88, добавочный 6322.

Горячая линия работает с понедельника по пятницу, с 14:00 до 16:00.

Специалисты обработают обращение и предоставят пациенту необходимую информацию в течение пяти дней.

Между тем искусственный интеллект помогает выявить онкологию в Челябинской области.