В челябинском музее мусора нелегально поселился енот

Его пытаются поймать, но енот не так прост

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В «Немузее мусора» в Челябинске поселился енот. Животное забирается внутрь по вентиляции, разгуливает ночью по залам, а потом прячется обратно. Сотрудники обнаружили его 4 июля, заглянув в вентиляцию. Откуда животное взялось — никто не знает.



Судя по всему, енот поселился в музее давно — подозрительный скрежет из трубы впервые услышали две недели назад.

«Сначала мы думали, что завелась мышь. В какой-то момент мы решили заглянуть внутрь проверить и увидели глаза енота»,— рассказывает администратор Наталья Сычева.

В понедельник в музее развернули операцию по поимке — приехали волонтеры из зооприюта и сотрудники МЧС. Но животное спряталось в трубе и не хотело вылезать. Пришлось даже пробить стену дома с улицы, чтобы подобраться к еноту с другой стороны, но и это не помогло. Он остался сидеть в вентиляции.

«Енот был очень голодный. Постоянно шипел на нас. Дали немного яблок, все съел и уже пищал. Возможно, ручной», — рассказывает администратор Вероника Романцева журналисту Первого областного информагентства.

На момент написания новости животное не поймали. Дверь в комнату, куда енот забрался, заперли. На ночь на полу оставляют ловушки с приманкой — большие клетки с защелкивающимся механизмом. В первую ночь механизм не сработал. Пока никого не было, енот съел килограмм фарша и скрылся. На следующую ночь, судя по камерам наблюдения, животное больше не появлялось.

«Возможно, енот убежал через дыру в стене, которую сделали спасатели. Но он может вернуться, поэтому ловушки мы пока оставляем», — поясняет администратор Вероника Романцева.

Чей это енот и откуда он взялся, неизвестно. «Немузей мусора» находится в спальном районе, рядом с магазином «Теорема». В округе нет контактных зоопарков. Но в мае 2022-го на проспекте Победы, 364 сняли на видео шипящего енота, он сидел у стоматологической клиники без хозяина. Клиника находится в километре от музея.

Енота видели в мае 2022-го на проспекте Победы



«Немузей мусора» продолжает работать. Но посетителей не пускают в комнату, куда забрался енот. Когда животное поймают, помещение хотят продезинфицировать.