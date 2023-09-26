Семья Набиевых из Аргаяшского района получила выплату на приобретение и установку внутридомового газового оборудования. Теперь пенсионеры каждые выходные радуют своих детей и внуков вкусными угощениями, приготовленными на новой газовой плите, сообщили в пресс-службе Минсоца Челябинской области.
Выплату на установку внутридомового газового оборудования в 2021 году ввел губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Изначально ее размер составлял 100 тысяч рублей и выплачивалась она определенному кругу лиц. В 2023 году круг лиц, имеющих право на получение выплаты, заметно расширился, а сумма выплаты увеличилась до 150 тысяч рублей. Для участников спецоперации размер выплаты составляет 200 тысяч рублей.
Рекордсменом по количеству выплат в этом году является Аргаяшский район — там деньги получили более 300 семей. Среди них — 79-летний Абдулла Набиев и его супруга Флюра, которые проживают в частном доме пополам с соседями. Газовое оборудование значительно упростило жизнь южноуральцам, находящимся в почтенном возрасте. И теперь они с радостью балуют своей детей и внуков, которые приезжают почти каждые выходные, новыми интересными блюдами, приготовленными на газовой плите.
Напомним, на выплату имеют право следующие собственники жилых помещений:
- одиноко проживающие пенсионеры в возрасте от 55 и 60 лет;
- семьи, признанные многодетными и имеющие среднедушевой доход, не превышающий двукратную величину прожиточного минимума;
- семьи с детьми-инвалидами со среднедушевым доходом, не превышающим двукратную величину прожиточного минимума;
- инвалиды I и II группы со среднедушевым доходом, не превышающим двукратную величину прожиточного минимума;
- совместно проживающие граждане, являющиеся получателями пенсии и достигшие возраста 65 лет;
- семьи граждан РФ, призванных на военную службу по мобилизации;
- инвалиды и ветераны боевых действий;
- члены семей погибших или умерших инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий;
- семьи граждан, заключивших контракт с Минобороны РФ для прохождения военной службы в батальонах «Южный Урал» и «Южноуралец», формируемых в Челябинской области;
- одиноко проживающие собственники жилых помещений с доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума на душу населения;
- семьи граждан РФ, состоящих на воинском учете в военных комиссариатах Челябинской области и заключивших контракт с Минобороны РФ в период с 21 сентября 2022 года по 31 декабря 2023 года для прохождения военной службы.