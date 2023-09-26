В челябинском Минсоце напомнили о получении 150 тысяч рублей для проведения газа в дом

Только в Аргаяшском районе выплату получили более 300 семей

Семья Набиевых из Аргаяшского района получила выплату на приобретение и установку внутридомового газового оборудования. Теперь пенсионеры каждые выходные радуют своих детей и внуков вкусными угощениями, приготовленными на новой газовой плите, сообщили в пресс-службе Минсоца Челябинской области.

Выплату на установку внутридомового газового оборудования в 2021 году ввел губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Изначально ее размер составлял 100 тысяч рублей и выплачивалась она определенному кругу лиц. В 2023 году круг лиц, имеющих право на получение выплаты, заметно расширился, а сумма выплаты увеличилась до 150 тысяч рублей. Для участников спецоперации размер выплаты составляет 200 тысяч рублей.

Рекордсменом по количеству выплат в этом году является Аргаяшский район — там деньги получили более 300 семей. Среди них — 79-летний Абдулла Набиев и его супруга Флюра, которые проживают в частном доме пополам с соседями. Газовое оборудование значительно упростило жизнь южноуральцам, находящимся в почтенном возрасте. И теперь они с радостью балуют своей детей и внуков, которые приезжают почти каждые выходные, новыми интересными блюдами, приготовленными на газовой плите.

Напомним, на выплату имеют право следующие собственники жилых помещений: