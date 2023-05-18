В челябинском микрорайоне Парковом появятся экотропа и новый сквер

Работы планируют закончить летом

В этом году в Парковом появится два общественных пространства: сквер и пешеходная тропа в лесном массиве. Проекты выбрали жители в рамках инициативного бюджетирования, рассказали в пресс-службе городской администрации.

В квартале улиц Бейвеля, Скульптора Головницкого и Габдуллы Тукая уже начали работы. Жители микрорайона просили оставить здесь больше деревьев и при этом создать место для развлечения подростков. Скоро на месте протоптанных между насаждениями дорожек проложат сеть тротуаров, вдоль которых поставят скамейки. На территории сделают спортивные площадки и места для отдыха. Здесь также планируют высадить крупномерные саженцы сибирской ели, горной сосны, кедра и кустов барбариса.





«По просьбе жителей вдали от основных дорожек мы разместим площадку для выгула и тренировки собак», — добавил глава Курчатовского района Сергей Антипов.

В городском лесу между улицами Александра Шмакова, Габдуллы Тукая, Скульптора Головницкого и Генерала Брусилова начали создавать экологическую тропу протяженностью более километра. Вдоль тропинок установят освещение с подвесными гирляндами, скамейки и урны, рядом разместят площадку для воркаута. Все это должны закончить в августе.





«Нет сомнений, что все будет выполнено в срок и, возможно, с опережением графика, так как технически работы не сложные. К середине лета, я надеюсь, мы получим два благоустроенных пространства, о которых уже давно просили жители микрорайона», — поделилась мэр Челябинска Наталья Котова.

Ответы на пять главных вопросов об инициативном бюджетировании читайте в отдельном материале «Первого областного».