В челябинском микрорайоне Чурилово откроют «IT‑куб» для одаренных детей

Школьники от 8 до 17 лет смогут осваивать здесь компьютерные технологии

К осени 2022 года в Челябинске откроется Центр цифрового образования «IT‑куб». Около двухсот мальчишек и девчонок в возрасте от 8 до 17 лет смогут осваивать здесь компьютерные технологии, робототехнику и современные языки программирования. Об этом в среду, 16 февраля, сообщает пресс-служба администрации города.

Центр цифрового образования расположится на 2-м и 3-м этажах школы № 116 на улице Конструктора Духова, 8. В «IT‑куб» будет отдельный вход.

Общая площадь «IT‑куба» составит 870 кв. м. Рабочее пространство разделят на несколько функциональных зон:

— программирование на Phyton;

— мобильная разработка / основы алгоритмики;

— программирование роботов;

— разработка VR/AR-приложений / системное администрирование;

— лекторий;

— коворкинг-зона («шахматная» гостиная).

Высокотехнологичные «инкубаторы» для детей откроют также в Снежинске, Магнитогорске и Кыштыме. Это центры, где дети решают прикладные задачи и выполняют практические задания вместе с инженерами промышленных предприятий.