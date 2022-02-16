К осени 2022 года в Челябинске откроется Центр цифрового образования «IT‑куб». Около двухсот мальчишек и девчонок в возрасте от 8 до 17 лет смогут осваивать здесь компьютерные технологии, робототехнику и современные языки программирования. Об этом в среду, 16 февраля, сообщает пресс-служба администрации города.
Центр цифрового образования расположится на 2-м и 3-м этажах школы № 116 на улице Конструктора Духова, 8. В «IT‑куб» будет отдельный вход.
Общая площадь «IT‑куба» составит 870 кв. м. Рабочее пространство разделят на несколько функциональных зон:
— программирование на Phyton;
— мобильная разработка / основы алгоритмики;
— программирование роботов;
— разработка VR/AR-приложений / системное администрирование;
— лекторий;
— коворкинг-зона («шахматная» гостиная).
Высокотехнологичные «инкубаторы» для детей откроют также в Снежинске, Магнитогорске и Кыштыме. Это центры, где дети решают прикладные задачи и выполняют практические задания вместе с инженерами промышленных предприятий.