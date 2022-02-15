В Челябинской области откроют четыре центра цифрового образования IT-куб. Звуки компьютерных клавиатур, 3D-принтеров, голоса роботов зазвучат в Снежинске, Магнитогорске, Кыштыме и Челябинске. Осваивать компьютерные технологии в новых центрах  смогут около полутора тысяч школьников от 8 до 17 лет, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Новые площадки цифрового образования открываются при непосредственном участии градообразующих предприятий. Программировать роботов, разрабатывать мобильные приложения, работать с большими массивами данных ребята будут на примере конкретных задач от промышленных партнеров. Так работает созданная нами система профессиональной подготовки будущих инженерных кадров для региона»,— делится опытом руководитель регионального центра технического творчества Челябинской области Владислав Халамов.
В Кыштыме IT-куб появится в отдельном здании по улице Республики, 10, в Снежинске — на базе школы № 126, в Магнитогорске — в помещении Магнитогорского государственного технического университета имени Носова. Они откроют двери для детей осенью 2022 года.

Добавим, в Челябинской области уже работает три таких центра — в Миассе, Южноуральске и Сатке.