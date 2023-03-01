В челябинском микрорайоне Чурилово закрыли детскую поликлинику

Прием маленьких пациентов ведут другие филиалы ДГКБ № 1

С 1 марта в челябинском микрорайоне Чурилово закрыли единственную детскую поликлинику, которая расположена на улице Трашутина. Это связано в тем, что здание медицинской организации находится в аварийном состоянии, вести прием здесь небезопасно. Об этом ИА «Первое областное» рассказали в администрации ДГКБ № 1.

«Прошла техническая экспертиза. Здание на Трашутина признано аварийным. В прошлом году под поликлиникой начал ходить грунт, половина здания на шесть сантиметров ушла под землю — на стене образовалась трещина. Оказывать медицинскую помощь и вести прием пациентов в таких условиях врачи не имеют права», — говорят в администрации больницы.

Но без помощи докторов жители микрорайона Чурилово не останутся. Детей уже принимают в других филиалах поликлиники — на улице Марченко, 21 и на улице Культуры, 57. Неотложную помощь будет оказывать круглосуточно выездная бригада педиатров.

Ранее главный врач детской ГКБ № 1 Чеслав Ведом рассказал ИА «Первое областное», что в будущем в микрорайоне Чурилово должны построить новую современную поликлинику для детей. Ее размеры будут учитывать рост населения микрорайона на ближайшую пятилетку. Уже проводится государственная экспертиза проекта.

Также решается вопрос о выкупе нежилого помещения в самом Чурилово, которое можно переоборудовать в детскую поликлинику на время строительства нового здания.