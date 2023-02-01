Судьба детской поликлиники в Чурилово зависит от технической экспертизы

Здание было построено в 70-е годы и осенью дало трещину

Судьбу единственной детской поликлиники в микрорайоне Чурилово решит техническая экспертиза. Челябинцы уже жаловались на плохое состояние здания, сейчас его оценивают эксперты. Они либо позволят продолжить прием пациентов, либо потребуют закрыть поликлинику. Когда ждать результаты и что будет дальше, журналистам ИА «Первое областное» рассказал главный врач детской ГКБ № 1 Чеслав Ведом.

Здание на Трашутина, 20, было построено в 70-е годы прошлого века. Долгое время в нем размещалась администрация местного агрокомплекса. Когда район Чурилово начал бурно расти, офисы решили использовать для оперативного открытия поликлиники. Тогда же, 15 лет назад, помещения отремонтировали за счет городского бюджета.

«В то время на территории микрорайона проживали около 1,5 тысяч человек, а сейчас здесь живут более 10 тысяч челябинцев. Маленькая поликлиника 70-х годов постройки больше не отвечает современным требованиям по площадям, к тому же здание имеет свои технические проблемы — осенью здесь заметили трещину. Сейчас поликлинику обследуют на признаки аварийности. Результат экспертизы мы надеемся получить в течение февраля»,

— говорит главврач Чеслав Ведом.

Сейчас прием пациентов на Трашутина, 20, ведется в полном объеме, работают все структурные подразделения поликлиники.

Если эксперты вынесут обнадеживающее решение, то поликлиника, по словам главврача, продолжит работу. Если же результаты не будут оптимистичными, власти начнут искать резервные варианты.

«На сегодняшний день обсуждается несколько вариантов решения проблемы. Все они тщательно прорабатываются с учетом интересов пациентов»,

— заверили ИА «Первое областное» в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

В Минздраве не исключают, что семьям все же придется возить детей на прием в другие детские поликлиники города. Но эта вынужденная мера будет временной. В микрорайоне Чурилово должны построить новую современную поликлинику для детей.

«Причем такую, которая будет учитывать рост населения из расчета на ближайшую пятилетку»,

— говорит Чеслав Ведом.

Работа над проектом уже ведется. Решается вопрос о выделении земельного участка. Новая поликлиника будет размещаться в Чурилово, чтобы семьи могли с легкостью добираться до докторов.