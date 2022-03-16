В Челябинске в 2024 году появится еще один IT-куб. Современное пространство, где дети смогут получить навыки и компетенции в сфере информационных технологий, откроют во Дворце пионеров и школьников имени Крупской. Получать знания по актуальным и востребованным программам, разработанным с учетом тенденций IT-рынка, смогут ребята в возрасте от 7 до 18 лет. Об этом сегодня, 16 марта, сообщили в пресс-службе мэрии.
«В центре цифрового образования будут реализованы такие направления, как „Программирование на Python“, „Мобильная разработка“, „Программирование роботов“, „Основы алгоритмики и логики“, „Разработка VR/AR-приложений“, „Кибергигиена и работа с большими данными“ и другие», — рассказали в мэрии.
На сегодня кружки во Дворце пионеров и школьников посещают более 12 тысяч человек. Ежегодно увеличивается число желающих поступить в учреждения дополнительного образования, растет спектр направлений и программ, доступных детям.
IT-куб разместится в спортивном корпусе дворца на Алом поле. Несколько лет назад эти площади были переданы во временное пользование детскому саду № 195. В настоящий момент очередность в детские сады Центрального района ликвидирована. Власти предполагают поэтапный вывод групп по мере выпуска детей.
«Сегодня группы младшего возраста в данном филиале уже не формируются, а возраст воспитанников в основном составляет пять-шесть лет», — уточнили в мэрии.
Напомним, ранее победителем конкурсного отбора на открытие IT-куба стала школа № 116. Центр цифрового образования в этой школе начнет работу уже в сентябре 2022 года.
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