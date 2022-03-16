В челябинском Дворце пионеров на Алом поле откроют IT‑куб

В центре цифрового образования смогут заниматься дети от 7 до 18 лет

«В центре цифрового образования будут реализованы такие направления, как „Программирование на Python“, „Мобильная разработка“, „Программирование роботов“, „Основы алгоритмики и логики“, „Разработка VR/AR-приложений“, „Кибергигиена и работа с большими данными“ и другие»,

— рассказали в мэрии.

«Сегодня группы младшего возраста в данном филиале уже не формируются, а возраст воспитанников в основном составляет пять-шесть лет»,

— уточнили в мэрии.