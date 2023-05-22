В челябинском Чурилово погибшие саженцы пирамидальных тополей заменят осенью

Городские власти решили перенести работы на более прохладный период

Голые саженцы пирамидальных тополей, которые не прижились в микрорайоне Чурилово, заменят в августе-сентябре. Об этом на аппаратном совещании в мэрии в понедельник, 22 мая, заявил замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов. Речь идет о 85 саженцах тополей, высаженных в прошлом году на улице Сергея Герасимова. Скорее всего, на их месте появится другой тип деревьев, более подходящий для этой местности.

«Мы все-таки приняли решение перенести эти работы на осень, чтобы сейчас не рисковать. Эта неделя жаркая, до +30 градусов, молодые деревья могут сгореть. На август-сентябрь перенесем эти посадки. Думаю, что мы заменим тип деревьев, посмотрим, какие именно насаждения там лучше высадить», — сказал Андрей Ксензов, отвечая на вопрос мэра о судьбе тополей.

Кроме того, на прошедшей неделе была продолжена компенсационная высадка деревьев. В рамках возмещения снесенных насаждений на улицах Индивидуальной и Скульптора Головницкого появились 134 новых дерева. Высадку зеленых насаждений проводит и муниципальное учреждение «ЭВИС», но пока основные усилия их сотрудников сосредоточены в Никольской роще.

После истории с тополями на улице Сергея Герасимова глава Челябинска Наталья Котова поручила провести инвентаризацию всех зеленых насаждений в городе. Погибшие деревья и кустарники подрядчики будут заменять за свой счет. Кстати, масштабное озеленение в этом году пройдет в Чурилово, где строят дороги на двух улицах. Также ивы, дубы и яблони высадят в Саду камней у «Юности», на это власти города готовы потратить более 20 млн рублей.