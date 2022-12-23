Самолет рейса Москва — Челябинск приземлился в Тюмени

В аэропорту имени Игоря Курчатова полосу расчищают от снега

Сегодня, 23 декабря, самолет рейса ДР-6567 авиакомпании «Победа», который должен был приземлиться в Челябинске в 4:20 утра, сел в аэропорту Тюмени. Об этом Первому областному информагентству сообщили читатели.

«В 4 часа пилот объявил о том, что аэропорт наш закрылся на 25 минут на чистку снега. Кружим над городом, ждем. Через полчаса пилот объявляет, что аэропорт закрылся еще на 1,5 часа, а столько топлива у нас нет кружить. Мы улетели в Тюмень. Сейчас здесь дозаправляемся, ждем открытия Челябинска. По последней информации от пилота, наш аэропорт может дать ответ через полчаса», — рассказала очевидица.

К данному часу пассажиры находятся в салоне самолета в аэропорту Тюмени.

В пресс службе челябинского аэропорта сообщили, что полоса расчищена и начался прием всех рейсов.

«Аэропорт был закрыт с 2:30 до 7:50 из-за погодных условий. Задержаны 10 рейсов. Самолеты перенаправлены в Тюмень, Уфу, Екатеринбург. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме», — рассказали в пресс-службе.