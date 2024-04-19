В челябинский поселок АМЗ пустят троллейбусы

Они будут ходить до пляжа

В Челябинске изменят маршрут движения троллейбуса № 7 и введут новый маршрут № 21, которые будут проходить по улице Кузнецова. Об этом сообщили в администрации города.

Новый маршрут пройдет от улицы Блюхера до Большого переулка вблизи пляжа Шершневского водохранилища. Установку опор контактной сети троллейбусов наметили на период с 20 апреля по 1 июля.

В этот период введут частичное ограничение движения транспорта по правой крайней полосе дороги на участке от Блюхера до переулка Большого.





Фото: администрация Челябинска

Введение нового маршрута станет частью большой работы по обновлению общественного транспорта. По Челябинску в рамках концессии с «Синарой» будут ходить 168 новых троллейбусов, часть из них уже двигаются по маршрутам № 19 и № 12.