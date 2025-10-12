В челябинских шиномонтажках очередь расписаны на неделю вперед

Мастер одного из автосервиса рассказал о нашествии водителей в эти выходные

В Челябинске жители активно начали переобувать машины, а очереди в шиномонтажках расписаны на неделю вперед. Например, в автосервис, куда заехал сегодня корреспондент медиахолдинга «Первый областной» записаться получится только в следующий четверг.

«Сезон начался позавчера. Активно начали записываться, может, дней пять-шесть назад», — отметил мастер Вадим Начкин.

За девятичасовой рабочий день сотрудники обслужили уже более пятидесяти машин — и это еще не предел. Парковка автосервиса забита машинами так, что встать почти негде.

Стоимость услуг, конечно, выросла. Так, для корреспондента медиахолдинга переобуться на тринадцатый радиус вышло на 500 рублей дороже, чем в прошлом сезоне.

Напомним, синоптики предупредили южноуральцев о мокром снеге и гололеде 13 октября. При этом зима уже приближается: прошлой ночью выпал снег на юге региона.