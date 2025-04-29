В челябинских магазинах появились товары ко Дню Победы

Предлагают солдатские пилотки, ленты и наклейки на машины

В преддверии 9 Мая челябинские магазины наполнились тематическими товарами. Читатели ИА «Первое областное» заметили праздничную атрибутику сразу в нескольких торговых сетях.

Так, продают георгиевские ленты (по 3 рубля за 25 сантиметров), наклейки на машину «На Берлин!», стикеры с надписями «Русский герой» и «80 лет Победы». Не обходится в магазинах без солдатских пилоток.

Напомним, 24 апреля в Челябинске стартовала акция по вручению георгиевских лент. «Волонтеры Победы» раздают их на улице и рассказывают, как правильно носить символ воинской славы.