В Челябинской области раздадут более 20 тысяч георгиевских ленточек

Вместе с ленточкой волонтеры дадут всем желающим памятку, где написано, как следует носить символ воинской славы

В Челябинске стартовала акция «Волонтеров Победы» по вручению гражданам георгиевских ленточек. С 24 апреля по 9 мая включительно южноуральцам раздадут 20 тысяч символов воинской славы России, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Вместе с ленточкой волонтеры в фирменной экипировке будут выдавать информационную листовку с небольшой исторической справкой о значении символа и рекомендациями, как его правильно носить.

«Мы всегда рекомендуем повязывать ленту только на груди слева, у сердца. Ее можно повязать бантиком или петелькой, можно в виде буквы Z. Мы не рекомендуем размещать ленту на вещах, которые мы используем в обиходе, на сумках, ремнях, вместо шнурков или резинок — это недопустимо», — рассказывают волонтеры.

Добавим, в этом году акция «Георгиевская лента» стала международной. К ней присоединились Египет, Казахстан, Турция и другие страны.