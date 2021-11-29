Маршруты челябинских трамваев изменят почти на месяц из-за ремонта путей

Публикуем новые схемы движения

В Челябинске начинают менять трамвайные пути на улице Первой Пятилетки. Об этом сегодня, 29 ноября, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Из-за ремонтных работ с 30 ноября до 24 декабря включительно движение трамваев на участке от дороги Меридиан до улицы Горького полностью прекратят, для автомобилей введут ограничения.

Трамваи же на время проведения ремонтных работ будут следовать по измененным маршрутам:

№ 5 — ЧМК — ул. Карла Маркса — ЧГРЭС — ул. Чистопольская (в оба направления).

№ 8 — ЧЭМК — ул. Горького — ул. Чистопольская (в оба направления).

№ 15 — Чичерина — ул. Карла Маркса — ЧГРЭС — ЧТЗ (в оба направления).

№ 18 — ЧМК — улица Карла Маркса — ЧГРЭС — улица Чистопольская (в оба направления).

№ 22 — Чичерина — улица Карла Маркса — ЧГРЭС — улица Чистопольская (в оба направления).