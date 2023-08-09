В Челябинске у затопленного участка ЖК «Вместе» уберут автостоянку

Городские власти считают, что незаконный объект не дает воде уходить с дороги

На улице Дмитрия Неаполитанова во второй раз затопило дорогу, которая соединяет жилой комплекс «Вместе» с улицей Блюхера. Ливень подтопил участок, который расположен в низине. Как сообщили в пресс-службе администрации Челябинска, коммунальщики ночью начали там откачивать воду, хотя эта улица не находится на балансе города (в федеральной собственности). Ситуацию усугубили отсутствие ливневой канализации и незаконная автостоянка, из-за которой вода не может нормально уйти в землю.

«Одной из причин подтоплений данной территории является незаконная автостоянка, при строительстве которой был отсыпан большой участок, построено возвышение и заблокирован выход для воды», — заявили в мэрии.





В ближайшее время автостоянку демонтируют. В администрации напомнили, что по поручению главы города Натальи Котовой улицу Дмитрия Неаполитанова включили в план регулярной уборки, в том числе в зимний период. Отметим, что в первый раз огромная лужа у ЖК «Вместе» появилась после сильного ливня, который накрыл Челябинск на прошлой неделе. Тогда выпала месячная норма осадков.