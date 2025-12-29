В Челябинске на площади Революции открылся ледовый городок-2026

Взрослые и дети уже опробовали горки и развлечения

В Челябинске на центральной площади открылся ледовый городок. Сотни жителей собрались, чтобы протестировать новые горки, пообщаться с Дедом Морозом, спеть новогодние песни и принять участие в развлечении от исторических и сказочных персонажей. Как все было, рассказывает корреспондент ИА «Первое областное».





Чтобы попасть в городок, надо пройти главные ворота. На входе встречает Надпись на льду: «290. Челябинск, с юбилеем!». Тему южноуральцы выбрали сами голосованием на платформе обратной связи.





Почти в ряд располагаются скульптуры зданий железнодорожного вокзала, театра драмы, цирка, публичной библиотеки, исторического музея. Всего представлены 18 самых узнаваемых миниатюр.





«Идея самого городка достаточно интересная. Вся она посвящена предстоящему юбилею, 290-летию города Челябинска. Здесь мы на одной из аллей, украшенной вот такими цветными деревьями, собрали 18 главных символов города Челябинска, которые узнаваемы и для жителей, и для гостей города. С ней можно познакомиться более подробно. Достаточно навести камеру на QR-код, и информация вся об объекте будет представлена», — отметил глава города Алексей Лошкин.





На открытии больше всего людей собралось у горок. Одна из них «Трактора», другая — «Челбаскета», а всего их семь самой разной длины и высоты.

«Они все максимально безопасны», — отмечает мэр.

В ледовом городке есть три лабиринта. А еще горки-ловушки и крепость.





Проходя между аттракционами стоит быть внимательнее: челябинцам устроили настоящий квест. Здесь играют в «резиночку», перетягивание каната и «море волнуется раз».





В центре, как и полагается, большая елка и ледяные волшебники. А рядом, на главной сцене, поют новогодние песни и читают стихи сказочные герои. Они, кстати, и по самому городку гуляют. Поймать их и сфотографироваться можно в самых разных местах. Здесь и полярный мишка, и Матрена на ходулях, и казаки, и даже шут.





С такими играми не замерзнешь, но выпить горячего чая и съесть чего-то вкусного точно захочется. В городке располагаются целых пять торговых павильонов, оформленных в едином новогоднем стиле.

Рассказать стишок и получить за это сладкий приз можно в «Доме Деда Мороза ОТВ».





Заодно и с верблюжонком ОТВином сфотографироваться — он встречает всех гостей на внутреннем дворе Дома.



