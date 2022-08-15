В Челябинске затянулось благоустройство пешеходной зоны на улице Свободы

Вместо 1 августа объект планируют сдать к сентябрю

В Челябинске благоустройство пешеходной зоны на улице Свободы на участке между улицами Плеханова и Тимирязева должны были завершить еще 1 августа. Однако работы на объекте продолжаются до сих пор. Как сообщил 15 августа на аппаратном совещании глава Советского района Владислав Макаров, на сегодняшний день подрядчик устраняет мелкие недочеты.

«Подрядчики очень интенсивно работают все две недели, которые уже прошли с момента окончания работ. У них очень много именно мелких недостатков, устранение которых отнимает много времени. Но, думаю, до конца августа все будет устранено»,— рассказал Владислав Макаров.

По его словам, подрядчик приглашает на окончательную приемку уже на этой неделе, однако глава района выразил уверенность в том, что к этому сроку еще не все работы будут выполнены.

Благоустройство пешеходной зоны по улице Свободы проходит в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Работы начали весной этого года и планировали завершить к 1 августа. Жителям города обещают бульвар с велосипедной сетью, скамейками, урнами, качелями, освещением и другими объектами.