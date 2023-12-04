В Челябинске запустили автобус № 11 между Парковым‑2 и Ленинским районом

Транспорт работает по регулируемому тарифу

С сегодняшнего дня, 4 декабря, в Челябинске начинает курсировать автобус № 11 по маршруту «Петра Столыпина — ГКБ № 9». Как сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», шесть средних автобусов будут ходить каждые 20 минут.

Транспорт будет следовать по улицам Татищева, Академика Макеева, 250-летия Челябинска, Университетской Набережной, Доватора, Новороссийской, 5-й Электровозной.

Первый рейс будет отправляться в шесть часов утра как в будние дни, так и в выходные, последний — в 21:40.

Маршрут работает по регулируемому тарифу.

Напомним, с 1 января автобус № 128 «Копейск — Петра Столыпина» перейдет на регулируемый тариф. Это значит, оплачивать проезд можно будет безналом и транспортными картами, а движение транспорта можно будет отследить в системах «2ГИС» и «Яндекс. Карты».