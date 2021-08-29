В Челябинске запах гари связан с лесными пожарами в соседних регионах

Жители некоторых районов Челябинской области продолжают жаловаться на едкий запах

Во многих городах и районах Челябинской области местные жители продолжают ощущать запах гари, о чем пишут в социальных сетях. Как сообщили сегодня, 29 августа, в пресс-службе регионального министерства экологии, на территории региона продолжается влияние природных пожаров Свердловской и Курганской областей.

«В городе Челябинске сохраняется действие неблагоприятных метеорологических условий 1 степени. В связи с этим в некоторых районах города жители сегодня утром могли ощущать запах гари. Что касается самого запаха гари, то он связан с пожарами в Свердловской и Курганской областях, влияние которых сегодня могли ощутить жители некоторых районов города и населенных пунктов»,— объяснил замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

По его словам, результаты мониторинга атмосферного воздуха показали превышение концентрации вредных веществ, однако допустимые значения не превышены. Челябинские предприятия проводят работу по дополнительному снижению выбросов.

Ситуация остается на контроле регионального Минэкологии.

Напомним, на запах гари жители некоторых городов Челябинской области пожаловались в минувшую пятницу. Тогда в Минэкологии сообщили, что запах гари в регион притянуло из соседних областей.