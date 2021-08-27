В Челябинск пришел дым от пожаров из Курганской области

Запах гари ощущается в некоторых районах города, а также в Копейске

По наблюдениям служб министерства экологии, с вечера к Челябинску подходит облако дыма и гари от пожаров. Огонь бушует в Курганской области, а гарь притянуло в столицу Южного Урала. Запах пожарищ может ощущаться в некоторых районах Челябинска, в Копейске и Красноармейском районе.

Кроме того, в городе сохраняются неблагоприятные метеоусловия (НМУ) первой степени. Это значит, что к утреннему туману подмешано немного смога. Туман и НМУ наблюдаются также на территории Коркино, Копейска, Сосновского, Аргаяшского, Красноармейского районов.

«По результатам мониторинга качества атмосферного воздуха концентрации повышены, но без превышения предельно допустимых», — сообщает заместитель министра экологии Виталий Безруков в своем телеграм-канале.

