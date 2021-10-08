В Челябинске заменят разрушенную стройтехникой новую плитку

Этот и другие факты вандализма зафиксировали в Советском районе

В Челябинске строительная техника повредила новое плиточное покрытие на улице Свободы. Теперь его придется заменить, сообщили в администрации Советского района города.

По факту нарушения составлен акт, виновные установлены, сообщили местные власти. Кроме того, новые надписи постоянно появляются на здании бывших железнодорожных касс. В сквере на площади Революции испортили светящиеся качели спустя два месяца после реставрации.

«Сейчас пластик снова изрисован, проводка выдрана, и мы опять вынуждены их демонтировать для восстановительных работ», — сообщили в пресс-службе администрации Советского района Челябинска.

Напомним, ранее ИА «Первое областное» сообщало, что в сквере Советского района восстановили умную опору, разбитую летом вандалом.