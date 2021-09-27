В сквере Челябинска восстановили разбитую хулиганом «умную опору»

Теперь необходимо установить новое программное обеспечение

В Челябинске потребовалось два месяца работы и переговоров с подрядчиком и заводом-производителем, чтобы восстановить разбитую панель «умной опоры» в сквере по улице Цвиллинга. Теперь решается вопрос установки нового программного обеспечения, сообщили в администрации Советского района города.

Эта проблема решена, но ежедневно сотрудники администрации фиксируют сломанные урны, металлические крышки которых похищают. Одного из виновников порчи имущества задержали. Теперь предстоит восстановить благоустройство.

«Еще одна постоянная проблема — это надписи на элементах архитектуры и благоустройства. Особенно от этого страдают гранитные панели в сквере на площади Революции», — рассказали в пресс-службе администрации Советского района Челябинска.

Жителей города призывают бережно относиться к благоустройству, которое создают для их комфорта.

Напомним, этим летом молодой челябинец ударил кулаком по «умной опоре» и разбил ее. Позже полицейские задержали злоумышленника, им оказался 20-летний парень. Свою вину нарушитель признал, признался, что был пьян.