В Челябинске заменят почти 400 неприжившихся деревьев

Работы планируется завершить до конца лета

В Челябинске завершена ревизия посаженных в 2020 году зеленых насаждений, в результате которой выявлено 7% неприжившихся деревьев и кустарников. Как сообщил сегодня, 15 июня, на аппаратном совещании заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов, подрядчики уже начали работы по замене.

«В ходе обследования выявлено 388 неприжившихся деревьев и кустарников. Это 7% от общего количества высаженных в прошлом году на прилегающих к улично-дорожной сети территориях, что соответствует нормативам. Работы по замене деревьев подрядчики в рамках гарантийных обязательств уже начали»,— сообщил чиновник.

По его словам, все неприжившиеся деревья будут заменены на новые до 30 августа.

Напомним, 5 июня подрядная организация ООО «Петербургский ландшафт» заменила пять елей на разделительной полосе по улице Курчатова и две ели на транспортной развязке на Братьев Кашириных. Подробнее об этом читайте здесь.