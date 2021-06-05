В Челябинске заменили неприжившиеся деревья

На местах засохших елей появились новые

В Челябинске заменили семь деревьев, высаженных в прошлом году, которые так и не смогли прижиться. Об этом сегодня, 5 июня, сообщили в пресс-службе Комитета дорожного хозяйства Челябинска.

«Подрядной организацией ООО „Петербургский ландшафт“ в рамках гарантийных обязательств были высажены пять елей на разделительной полосе по улице Курчатова и две ели на транспортной развязке по улице Братьев Кашириных»,— уточнили в пресс-службе комитета.

Также в ведомстве отметили, что контроль за зелеными насаждениями, высаженными в прошлом году, ведется постоянно.