Вечером 11 апреля в Челябинске закроют движение трамваев в Тракторозаводский и Ленинский районы из-за ремонта путей. Менять рельсы будут на участке улицы Горького от Первой Пятилетки до проспекта Ленина. Трамваи направят по другим маршрутам, а движение ограничат, сообщается в телеграм-канале «Челябинский общественный транспорт».
С 23 часов 11 апреля и до окончания работ трамваи будут следовать по маршрутам:
- № 15: Чичерина — Горького — депо № 1;
- № 18: ЧМК — Горького — депо № 1;
- № 22: Чичерина — Кирова — Карла Маркса — депо № 1.
Пассажирам рекомендуют пользоваться автобусами № 18, 19, 91, троллейбусом № 10 и трамваем № 12.
Кроме того, на время ремонта путей будет ограничено движение транспорта по улице Горького. Автомобилистов просят учитывать эту информацию.
Как уточнил замминистра дорожного хозяйства и транспорта Александр Егоров, на участке уже начали разбирать плитку, с 11 апреля начнется разбор и демонтаж старой рельсошпальной решетки.
Где еще отремонтируют трамвайные пути в этом году — читайте в нашем материале.