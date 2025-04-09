В Челябинске закрывают движение трамваев на ЧТЗ и в Ленинский район с 11 апреля

На участке улицы Горького будут ремонтировать пути

Вечером 11 апреля в Челябинске закроют движение трамваев в Тракторозаводский и Ленинский районы из-за ремонта путей. Менять рельсы будут на участке улицы Горького от Первой Пятилетки до проспекта Ленина. Трамваи направят по другим маршрутам, а движение ограничат, сообщается в телеграм-канале «Челябинский общественный транспорт».

С 23 часов 11 апреля и до окончания работ трамваи будут следовать по маршрутам:

№ 15: Чичерина — Горького — депо № 1;

№ 18: ЧМК — Горького — депо № 1;

№ 22: Чичерина — Кирова — Карла Маркса — депо № 1.

Пассажирам рекомендуют пользоваться автобусами № 18, 19, 91, троллейбусом № 10 и трамваем № 12.

Кроме того, на время ремонта путей будет ограничено движение транспорта по улице Горького. Автомобилистов просят учитывать эту информацию.

Как уточнил замминистра дорожного хозяйства и транспорта Александр Егоров, на участке уже начали разбирать плитку, с 11 апреля начнется разбор и демонтаж старой рельсошпальной решетки.

Где еще отремонтируют трамвайные пути в этом году — читайте в нашем материале.