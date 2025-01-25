Где отремонтируют трамвайные пути в Челябинске в 2025 году

Уже запланированы работы на трех улицах

В этом году в Челябинске запланирован ремонт трамвайных путей на трех крупных участках: улицах Горького, Кирова и проспекте Победы, сообщил журналисту медиахолдинга «Первый областной» замминистра дорожного хозяйства и транспорта Александр Егоров.

«За три года нам удалось отремонтировать более 37 километров одиночного пути на участках, которые были в высокой степени аварийности. Сейчас мы постепенно снижаем темпы ремонта. В этом году мы будем ремонтировать пути на улице Горького на участке от проспекта Ленина до улицы Первой Пятилетки. Контракт уже заключен, в апреле начнем подготовительные работы, летом — сам ремонт»,— рассказал Александр Егоров.

Запланирован и ремонт путей на улице Кирова от Теплотеха до улицы Труда. В ближайшее время проект пройдет госэкспертизу, и в случае наличия необходимого финансирования летом там начнутся работы.

«Пока этот участок под вопросом, но в любом случае в ближайшие два года мы его отремонтируем»,— добавил замминистра дорожного хозяйства и транспорта региона.

Также пути отремонтируют на проспекте Победы, где время от времени вагоны сходят с рельсов.

«Там будет комплексный ремонт, чтобы жители Северо-Запада почувствовали иной комфорт от движения вагонов»,— уточнил Александр Егоров.

Запланирован ремонт и на других участках, они станут известны позже.

Напомним, в 2024 году в Челябинске отремонтировали более 10 километров трамвайных путей.