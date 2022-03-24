В Челябинске закроют железнодорожный переезд в Чурилово

На участке проведут аварийные работы

В Челябинске 24 марта в Чурилово закроют железнодорожный переезд. Движение транспорта будет заблокировано с 12:40 до 14:40 из-за проведения аварийных работ на железнодорожных путях. Мэрия города просит водителей учитывать ограничение и планировать пути объезда, сообщает пресс-служба администрации Челябинска.

На переезде «150 км» в микрорайоне Чурилово закроют движение автотранспорта на несколько часов. С 12:40 до 14:40 на участке проведут восстановительные работы.

«При необходимости для проезда машин экстренных служб будет организован временный настил», — сообщили в мэрии.

Напомним, на этом участке железнодорожный состав сбил женщину.