В Челябинске 24 марта в Чурилово закроют железнодорожный переезд. Движение транспорта будет заблокировано с 12:40 до 14:40 из-за проведения аварийных работ на железнодорожных путях. Мэрия города просит водителей учитывать ограничение и планировать пути объезда, сообщает пресс-служба администрации Челябинска.
На переезде «150 км» в микрорайоне Чурилово закроют движение автотранспорта на несколько часов. С 12:40 до 14:40 на участке проведут восстановительные работы.
«При необходимости для проезда машин экстренных служб будет организован временный настил», — сообщили в мэрии.
Напомним, на этом участке железнодорожный состав сбил женщину.