В Челябинске женщину травмировало грузовым поездом

Пострадавшую госпитализировали с сотрясением мозга

В среду, 2 марта, на железнодорожном перегоне Чурилово — Челябинск грузовым поездом травмировало 60-летнюю женщину. Об этом сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

Женщина находилась в габарите грузового состава. Машинист, увидев ее, применил экстренное торможение, однако наезд предотвратить не удалось.

«Пострадавшая с закрытой черепно-мозговой травмой была доставлена в медицинское учреждение города Челябинска бригадой скорой медицинской помощи», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.