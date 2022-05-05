В Челябинске закроют движение транспорта из‑за генеральной репетиции парада Победы

Публикуем измененные маршруты общественного транспорта

В Челябинске в пятницу, 6 мая, в 16:00 начнется генеральная репетиция торжественного построения военного гарнизона с прохождением техники ко Дню Победы. В связи с этим в центре города с 13:00 до 20:00 полностью закроют движение транспорта на нескольких участках, сообщили в мэрии.

Будет закрыто движение транспорта на следующих участках:

— проспект Ленина от улицы Красной до Свободы;

— улица Воровского от Красной до проспекта Ленина;

— улица Тимирязева от Цвиллинга до Воровского;

— улица Цвиллинга от Тимирязева до Карла Маркса;

— улица Елькина от Тимирязева до Воровского;

— улица Карла Либкнехта от Елькина до парка Пушкина.





Автобусы будут ходить по измененным маршрутам:

Маршрут № 4: проспект Ленина — Свободы — Ж/Д вокзал (оба направления).

Маршрут № 14: Ж/Д вокзал — улица Железнодорожная — Доватора — Воровского, далее по маршруту (оба направления).

Маршрут № 90: Ж/Д вокзал — улица Железнодорожная — Доватора — Воровского, далее по маршруту (оба направления).

Маршрут № 51: Ж/Д вокзал — улица Железнодорожная — Доватора — Воровского, далее по маршруту (оба направления).

Маршрут № 64: улица Братьев Кашириных — Свободы — Ж/Д вокзал (оба направления).

Маршрут № 483: улица Дзержинского — Доватора — Худякова — Лесопарковая (оба направления).

Маршрут № 2: (без заезда на Ж/Д вокзал) — Ленина — Свободы — Степана Разина — Доватора — Худякова, далее по маршруту (оба направления).

Маршрут № 18: Кирова — Труда — Свободы, далее по маршруту (оба направления).





Ранее власти Челябинска опубликовали афишу на День Победы. В ней два десятка камерных и масштабных мероприятий.

