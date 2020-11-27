В Челябинске захоронят останки Героя России Петра Еремеева

Церемония состоится 9 декабря.

Останки Героя России Петра Еремеева, погибшего в 1941 году. Будут захоронены в Челябинске. Их нашли бойцы «Поискового движения России» в Тверской области. Торжественно-траурная церемония передачи останков Петра Еремеева прошла в минувшую среду, 25 ноября. Об этом сайту «Первый областной» сообщили представители поискового движения Челябинской области.



«Останки советского лётчика, Героя России Петра Васильевича Еремеева, были переданы челябинским поисковикам, чтобы в дальнейшем захоронить их на родине героя — в городе Челябинске. Место падения самолёта МиГ-3 и утерянное захоронение летчика Петра Васильевича Еремеева обнаружила весной 2020 года сводная группа Тверского регионального отделения «Поискового движения России»,— рассказали представители поискового движения Челябинской области.

Напомним, Пётр Еремеев — первый в истории Великой Отечественной войны лётчик, который совершил ночной таран в небе Москвы. На истребителе МиГ-3 в Истринском районе Московской области он атаковал немецкий бомбардировщик Ю-88. 2 октября 1941 года, самолёт Петра Еремеева был сбит вражеским истребителем.

Установить личность Петра Еремеева помог медальон, обнаруженный на месте эксгумации останков. Личность Героя России подтвердила генетическая экспертиза. Добавим, церемония захоронения останков Петра Еремеева пройдёт 9 декабря на аллее почетных захоронений Успенского кладбища Челябинска.