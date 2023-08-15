В Челябинске за пять лет упали цены на учебники

Все остальные школьные принадлежности и одежда подорожали

Росстат России сравнил цены на школьные принадлежности за последнюю пятилетку. Для анализа брали ценник по разным регионам страны. В Челябинской области, судя по данным статистики, подорожало практически все, за исключением учебных пособий.

Начнем с одежды. Если в 2019 году школьные брюки можно было купить за 1200, то теперь они продаются за 1800 рублей. Сарафан для девочки или платье стоили 1700 рублей, а теперь 1936. Юбка выросла в цене с 1037 рублей до 1287 рублей.

Почти на 300 рублей подорожали блузки для девочек (было 1176 — стало 1434) и рубашки для мальчиков (было 723 — стало 1079). Примерно такой же рост показали кроссовки (было 1182 рубля — стало 1544) и рюкзаки (было 1833 — стало 2197 рублей).

Подорожала и канцелярия. Пять лет назад одну тоненькую тетрадку можно было купить за 6,72 рубля, теперь такая же стоит 11,24 рубля.

Альбом для рисования вырос в цене с 76,78 рубля до 107,09 рубля. Простой карандаш — с 13 до 17,91 рубля. Набор фломастеров — с 99,96 рубля до 202,43 рубля. Ручка шариковая была 16,47 рубля, а стала 22,18.

И только учебные пособия к школе в среднем стоили 531 рубль за одно издание, а теперь подешевели до 469,18 рубля.

Также стоимость канцелярского набора для школьников подсчитали в Челябинской области.

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