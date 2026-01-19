В Челябинске за первую рабочую неделю вывезли 48 тысяч кубометров снега

И продолжают находить незаконные кучи, которым место на снегосвалке

За прошедшую неделю в Челябинске была проведена масштабная кампания по уборке и вывозу снега. Как сообщили на аппаратном совещании в мэрии, с улиц и тротуаров города вывезено 48 тысяч кубических метров снежных масс.

В понедельник 19 января снова начались осадки. Подрядные организации сконцентрировались на основных задачах: прометании уличной дорожной сети и незамедлительном вывозе снега. Дополнительно с межквартальных проездов было убрано более 2 тысяч кубометров снега. В ходе контрольных мероприятий подрядчикам выдали 37 предписаний, все они были исполнены.

Параллельно город ведет борьбу с несанкционированными свалками снега. За неделю управление благоустройства выявило 41 факт складирования и сброса снежных масс, в том числе на территориях торговых предприятий, административных зданий, дворовых территориях и прямо на улицах. По всем случаям проводятся разбирательства, часть нарушений уже устранена силами самих организаций.

Напоминаем, что в городе работает официальная снегосвалка, куда можно бесплатно сдать снег, оформив пропуск. Власти подчеркивают, что вывоз снега легальным путем обойдется значительно дешевле, чем штраф за нарушение правил благоустройства, который может достигать 600 тысяч рублей.

Административная комиссия за неделю провела три заседания, рассмотрев 122 дела на общую сумму штрафов в 1,594 млн рублей. Эта работа ведется в ежедневном режиме для поддержания порядка в зимний период.