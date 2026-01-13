Челябинский полигон бесплатно принимает у бизнеса собранный в городе снег

Для проезда нужен только пропуск

В Челябинске продолжает работать снегосвалка, которая бесплатно принимает все собранные с улиц тонны сугробов. Привезти снег может любая организация, управляющая компания, торговое или промышленное предприятие, сообщили в администрации города.

Площадка расположена на улице Героев Танкограда, 12п и функционирует в круглосуточном режиме. Для проезда на полигон требуется пропуск, который выдается через МКУ «ЭВИС». На полигоне запрещено сваливать любой мусор, кроме снега, а также находиться на территории или совершать остановки без разрешения ответственных сотрудников. Нарушителей ждут административные штрафы.

Для непредвиденных ситуаций на площадке предусмотрены запасной выезд и специальное место для стоянки в случае поломки автомобиля.