В Челябинске за нарушениями на дорогах будут следить 15 новых камер

Они появятся в шести районах города

В Челябинске установят 15 новых комплексов фото- и видеофиксации нарушений на дорогах. Аукцион на установку камер на 166 миллионов рублей появился на официальном сайте закупок.

Автоматизированная система фотовидеофиксации будет улавливать превышение скорости, непристегнутых водителей, выезд за стоп-линию и авто в розыске. Камеры установят до конца 2025 года.

Согласно документам, камеры появятся в шести районах: Курчатовском, Калининском, Советском, Ленинском, Тракторозаводском и Металлургическом.

На Северо-Западе системы установят на перекрестках Молодогвардейцев и Солнечной, Молодогвардейцев и Братьев Кашириных, Кашириных и Салавата Юлаева, Кашириных и Академика Макеева, Свердловского проспекта и Куйбышева, а также у дома 22 по Краснопольскому проспекту.

На ЧМЗ появится всего две камеры: на Черкасской, 13/1 (в районе ТК «КС») и пересечении 60-летия Октября и Дегтярева.

В Ленинском нарушения будут фиксировать на перекрестках Гагарина и Руставели, Копейского шоссе и улицы Туркменской, в районе дома 64 по Копейскому шоссе (ТРК «Алмаз»).

В Тракторозаводском районе установят одну камеру на перекрестке Бажова и Комарова.

В Советском районе комплекс видеофиксации поставят на пересечении Курчатова и Воровского, Блюхера и Дарвина, Блюхера и Днепропетровской.

Напомним, в 2025 году в Челябинске также увеличат количество выделенных полос для общественного транспорта.