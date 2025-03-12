На маршруте № 64 в Челябинске увеличат количество выделенных полос

Это сделает поездки на популярном автобусе еще комфортнее

После перевода маршрута № 64 на автобусы-гармошки ездить на нем стало комфортнее: появились дополнительные сидячие места, в пиковые часы сократилась давка, на которую постоянно жаловались пассажиры. В Миндоре области полагают, что маршрут можно сделать еще удобнее.

«Для максимального удобства пассажиров маршруту не хватает равномерности интервалов движения и независимости от автомобильных заторов на отдельных участках. Над этим как раз и работаем в плотном сотрудничестве с администрацией Челябинска», — рассказали организаторы перевозок.

Прежде всего город намерен увеличить протяженность выделенных полос на маршруте — сейчас они занимают 17% пути. В 2025 году дополнительные выделенные полосы появятся на улице Братьев Кашириных, проектируется выделенная полоса на широкой части улицы Бейвеля и на улице Чичерина.

Также власти планируют сократить проблемные участки маршрута, которых сегодня шесть.