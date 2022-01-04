В Челябинске за два года обновят 168 троллейбусов

Подробности транспортной реформы раскрыл Александр Лебедев

В Челябинске обновят троллейбусный парк, построят новое депо, обновят тяговые подстанции и достроят дорожную сеть. Заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров рассказал, как будет осуществляться схема развития троллейбусной сети Челябинска по концессии, заключённой Правительством Челябинской области с Синарой. Пост об этом он опубликовал на своей странице в Фейсбуке.

По словам Александра Егорова, за два года будет обновлено 168 троллейбусов, из них 98 на увеличенном автономном ходу, будет построено новое депо и проведена реконструкция существующего, обновлены тяговые подстанции. Также будет проведена реконструкция имеющейся контактной сети и построено 4,5 км новой.

«После обновления всей системы концессионер обязуется содержать троллейбусное хозяйство ещё в течение 13 лет. Для реализации проекта получено федеральное финансирование в размере 4,2 млрд, а также привлечены частные инвестиции в размере 7,3 млрд рублей», — добавил Александр Егоров.

Напомним, в Челябинске стартовала транспортная реформа. Она охватила всю сеть общественного транспорта. Уже в 2021 году в городе начались обновления трамвайного и автобусного парка, работа по организации приоритетного движения рельсового подвижного состава, переход на более экологичный транспорт.